«Honda улетела на 100 метров»: очевидец — о массовой аварии в центре Москвы

Очевидец массовой аварии на Москворецкой набережной в Москве Сергей рассказал «Газете.Ru», что автомобиль Honda, протаранивший другие машины, в результате удара отбросило на 100 метров. По его словам, пострадавший в ДТП водитель такси оказался под колесами другого автомобиля.

«На пересечении Китайгородского проезда я встал на светофоре вторым в правой линии, смотрел вперед в сторону Кремля и увидел, как едет машина ДПС. В это время с Китайгородского проезда поворачивало такси. Я услышал звук тормозов и удар. Повернул голову налево — в меня летят осколки. После этого я отвел голову, в соседний автомобиль Infiniti со всей дури прилетело такси, автомобиль двинуло в мою сторону. Я вышел из машины, все было в осколках. Потом помог людям из Infiniti, потому что они были в шоке. Со мной были друзья, они пошли смотреть, кому нужна помощь. Машине такси крышу свернуло, боковой части полностью нет, снесло почти до половины пассажирские сидения с правой стороны. В такси были два пассажира: мужчина с сыном. Водитель такси вылетел под BMW в первом ряду, позже подняли машину, достали его. Honda, которая врезалась, вообще улетела на метров сто», — сказал он.

Сергей предположил, что устроивший аварию водитель Honda был в неадекватном состоянии — за ним ехал автомобиль полиции.

«Как мне говорили, на пересечении Китайгородского проезда включился зеленый, а водитель Honda под 100 км/ч ехал, вылетел на красный и просто протаранил, в итоге половину левого ряда зацепило. Было ощущение, что водитель Honda был, возможно, под чем-то, потому что полиция за ним ехала с мигалками, потом она сразу остановилась. Через минут 20 после аварии туда уже реанимация подъезжала, там уже были несколько скорых, полиция», — пояснил он.

В ночь на 3 ноября на Москворецкой набережной Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МВД, в результате аварии пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

Как сообщила прокуратура Центрального округа, водитель Honda при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в такси, после этого произошло столкновение с другими автомобилями.

Ранее в Кировской области фура врезалась в остановку.