39-летний калининградец поджег Mercedes 52-летнего обидчика, который увел у него женщину

30 октября в дежурную часть МВД поступило сообщение о возгорании моторного отсека автомобиля Mercedes-Benz, сотрудники полиции установили личность поджигателя. Об этом сообщили в МВД России по Калининградской области.

«Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотических средств. Полицейские выяснили, что мужчина поджег автомобиль из мести бывшей сожительнице, которая ушла от него к 52-летнему владельцу иномарки», — сообщили в ведомстве.

Когда пожар был локализован, полиция установила причину возгорания — это оказался поджог. На месте преступления правоохранители обнаружили бутылку с жидкостью, которая, предположительно, использовалась для совершения противоправных действий. Записи с камер наблюдения и беседа с потерпевшим указали правоохранителям на след 39-летнего жителя Калининграда. Задержанный признался, что поджог был сделан из мести, поскольку его возлюбленная ушла к другому. В МВД уточнили, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщили, что аксаец разбил лопатой машину бывшей возлюбленной и попал на видео.