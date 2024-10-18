В РФ хотят продать простаивающий с 2018 года Superjet

Корпорация ВЭБ.РФ выставила на продажу самолет Superjet-100, который перестали эксплуатировать с 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документацию аукциона.

Согласно документам, на аукцион выставили воздушное судно с серийным номером 95117. Начальная стоимость лота составила 2,018 млрд рублей. При этом для участия в аукционе нужно будет внести задаток в 202 млн рублей.

Сами торги пройдут по схеме английского аукциона. Сперва организаторы установят минимальную цену лота, после чего участники пошагово будут ее увеличивать. Один шаг составит 2% от стоимости самолета, или 40,36 млн рублей.

Выставленный на аукцион Superjet раньше входил в парк ирландской авиакомпании Cityjet. С 2021 года он хранится в аэропорту Жуковский. При этом сертификата о летной годности воздушное судно не имеет.

В феврале 2023 года газета Daily Mail сообщила, что на аукционе продали старый самолет Элвиса Пресли после того, как он был прикован к земле почти 40 лет. Начальная ставка за Lockheed 1329 Jetstar 1962 года была $100 тыс., но предложения росли, и в итоге самолет был продан новому владельцу за $260 тыс.

Ранее Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов.