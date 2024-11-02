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Появилось видео «тотальной» аварии новенького Mitsubishi из автосалона

В Москве попало на видео, как новый Mitsubishi получает «тотальный» урон

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Кадр из видео/РЕН ТВ

В Москве на Планерной улице иномарка влетела в грузовик на полной скорости, водитель Mitsubishi ехал из автосалона, где только забрал свой новый автомобиль. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Машина, которая врезалась в грузовик, была только что из салона <…>. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. Его отвезли в больницу. Информация о состоянии молодого человека уточняется», — говорится в сообщении телеканала.

Мужчине повезло, потому что под удар попал правый бок автомобиля, именно это и сохранило жизнь водителю. Удар был такой силы, что кузов иномарки полностью перекосился и не подлежит восстановлению. Страховые компании называют такой ущерб для автомобиля «тотальным», после которого машина не подлежит восстановлению и утилизируется.

До этого появилось видео, как 1 ноября в Петербурге на Двинской улице автобус сделал «ДТП-гармошку» из восьми припаркованных машин. В Следственном комитете уточнили, что пострадала женщина. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку качества оказания услуг по перевозке граждан.

Ранее видеорегистратор заснял, как у «КАМАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину.

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