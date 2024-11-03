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Стали известны подробности массового ДТП в центре Москвы

Прокуратура раскрыла детали массового ДТП на Москворецкой набережной

Прокуратура Центрального округа выясняет обстоятельства массовой аварии, которая произошла на Москворецкой набережной. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda при пересечении перекрестка с Китайгородским проездом проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем такси, в результате чего произошло столкновение еще с несколькими транспортными средствами», — говорится в публикации.

В аварии пострадали несколько человек, один из них так и не пришел в себя.

До этого сообщалось, что из-за ДТП движение было затруднено на столичной Москворецкой набережной в Москве.

Позднее было добавлено, что поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной был перекрыт.

В свою очередь, Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МВД сообщал, что в результате ДТП пострадали четыре человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным источника, авария произошла с участием шести автомобилей.

Отмечается, что участниками аварии на Москворецкой набережной стали в том числе и водители такси.

Ранее в Кировской области фура врезалась в остановку.

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