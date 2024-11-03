На Москворецкой набережной затруднено движение из-за ДТП

Движение затруднено на столичной Москворецкой набережной из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее было добавлено, что поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной был перекрыт.

В свою очередь, Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МВД сообщал, что в результате ДТП пострадали четыре человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным источника, авария произошла с участием шести автомобилей.

Отмечается, что участниками аварии на Москворецкой набережной стали, в том числе, и водители такси.

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