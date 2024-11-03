Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Москворецкой набережной затруднено движение из-за ДТП

«Дептранс.Оперативно»: на Москворецкой набережной затруднено движение из-за ДТП

close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Движение затруднено на столичной Москворецкой набережной из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее было добавлено, что поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной был перекрыт.

В свою очередь, Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник в МВД сообщал, что в результате ДТП пострадали четыре человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным источника, авария произошла с участием шести автомобилей.

Отмечается, что участниками аварии на Москворецкой набережной стали, в том числе, и водители такси.

Ранее москвич выехал на новом кроссовере из салона и протаранил грузовик

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами