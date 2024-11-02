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Британский бренд Jaguar остановил продажи машин в Великобритании

Jaguar перестал продавать свои машины в Великобритании

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Jaguar

Автомобильный бренд Jaguar остановил продажи новых автомобилей на своем домашнем рынке, в Великобритании. Об этом сообщает Motor1.

В рамках «переосмысления» бренда Jaguar собирается производить только электрические машины, однако новый модельный ряд пока не готов. В результате после остановки продаж модели Jaguar F-Pace купить новый Jaguar в Великобритании стало невозможно. Модели E-Pace, XE, XF и F-Type были сняты с производства ранее.

В самом Jaguar подтвердили, что начиная с ноября 2024 года прекратили продажи и дистрибуцию в Великобритании автомобилей текущего модельного ряда. Однако эти машины продолжают продавать за пределами Великобритании. Первая модель новой линейки Jaguar выйдет на британский рынок в 2026 году.

Ранее стало известно, что российское представительство Jaguar Land Rover сменило владельцев.

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