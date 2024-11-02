Российское представительство Jaguar Land Rover сменило владельца

Активы российского представительства британского автопроизводителя Jaguar Land Rover приобрела компания, принадлежащая его российским топ-менеджерам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сделка была закрыта 31 октября. Владельцем 100% долей представительства JLR, ранее принадлежавшего британской Jaguar Land Rover Automotive Plc, стало ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в Москве в конце 2022 года», — отмечает агентство.

Совладельцы «ВСКД Моторс» — работающие в российском офисе Jaguar Land Rover с середины 2010-х годов генеральный директор Вячеслав Кузяков, директор по развитию Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько, а также финансовый и административный директор Екатерина Шаталова. Все они владеют в компании, купившей представительство JLR, долями по 25%, уточняет «Интерфакс».

Российское ООО «Ягуар Ленд Ровер» учреждено в 2008 году. Компания занималась импортом, продажами и обслуживанием автомобилей Jaguar и Land Rover. Наибольшую выручку в объеме более 60 млрд рублей представительство британского автопроизводителя получило в 2014 году. Продажи автомобилей двух британских премиум-марок тогда составили 23 тыс. единиц за год. По итогам 2021 года Jaguar Land Rover реализовал в России 7 тыс. автомобилей. В 2022 году официальные поставки машин в Россию были остановлены.

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