На видео попало, как дальнобойщик на бегу подсыпал песок под катящуюся по льду фуру

2 ноября в Челябинской области водитель фуры не справился с управлением из-за обледенения дороги, и машина покатилась назад по трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «RU_CHP».

«Очевидцы пишут, что водитель пытался оттормозиться, а его напарник подсыпал песок», — говорится в сообщении.

На видео видно, как фура не останавливаясь катится назад, совершая опасные маневры на дороге. Пассажир грузовика, рискуя собой, выпрыгивает из движущегося транспорта и начинает посыпать дорогу песком, но это не помогает. Фура разгоняется быстрее, чудом не врезается в другой большегруз и проезжает еще несколько десятков метров, после чего таранит легковушку и встает поперек дороги. У водителя большегруза не оставалось шансов избежать аварии.

До этого на видео попало, как в Петербурге водитель иномарки на полной скорости влетел в большегруз, который, в свою очередь, снес барьерные ограждения.

Ранее попало на видео, как автомобили на летней резине скользят по дорогам в Забайкалье.