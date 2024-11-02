Выяснилось, стоит ли заново ошиповать зимние покрышки в России

Ошиповка зимних шин, у которых со временем вывалилась часть шипов, может не дать результата. Об этом «Газете.Ru» заявил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Тем не менее, если соблюдать технологию установки шипов, покрышка восстановит свои свойства.

«Мастер будет использовать не заводской уникальный шип, поэтому фирменного изделия вы не получите. При подборе шипа необходимо максимально точное его соответствие в миллиметрах. Далее важна сама технология установки. Лучше выбирать проверенные сертифицированные станции с хорошим оборудованием и квалификацией сотрудников», — сказал Родионов.

Если резина свежая и произошла потеря небольшого числа шипов, тогда имеет смысл рассмотреть данную услугу. Можно установить до половины выпавших шипов.

Но если потеряно более 50% шипов, резину активно эксплуатировали или ей много лет, то целесообразность вовсе пропадает. Эта процедура обойдется дорого, а шипы на изношенном протекторе не смогут удержаться, сказал эксперт.

Если будет ошипована небольшая площадь, при этом не нарушена технология установки, то ничего опасного в дальнейшем использовании такой резины нет. Сегодня доступны ремонтные шипы достаточно хорошего качества. Если все перечисленные пункты не соблюдены, то последствия будут самые печальные. Именно от качества зимней резины зависит сцепление с дорогой, управляемость, длина тормозного пути. Лучше отказаться от идеи восстановления зимних покрышек, которые требуется заменить, пояснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины.