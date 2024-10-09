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Россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины

Автоэксперт Погуляев: установка на авто лишь двух зимних шин приводит к ДТП

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Установка на автомобиль только двух зимних шин может привести к их неравномерному износу, а также риску ДТП. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственника и руководителя автосервиса Fit Service Николая Погуляева.

«Я не сторонник таких решений, когда меняют только пару шин, а не комплект. По сути, такое решение приведет к тому, что скупой заплатит дважды. Объясню почему. Во-первых, у резины будет не равномерный износ. Во-вторых, автовладелец так и будет менять резину по два колеса, причем в ускоренном режиме. К тому же зимняя резина ставится для эксплуатации в самые сложные температурные условия», — отметил эксперт.

По словам эксперта, на скользкой дороге водитель с разными шинами только увеличивает риски аварии.

До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что диски, за зиму покрытые внутри слоями грязи, невозможно правильно отбалансировать.

«Колеса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже 5-10 грамм грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески», — сказал автоэксперт.

Диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Привести их в надлежащий вид лучше всего сразу после того, как вы сняли колеса и приготовили их для хранения. Самое идеальное, это иметь второй комплект, пояснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно покупать и менять шины.

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