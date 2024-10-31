Видеорегистратор снял последние секунды перед столкновением Toyota на встречке с Nissan

31 октября два автомобиля столкнулись в Иркутской области на Байкальском тракте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 24-м километре Байкальского тракта поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС сегодня около 9 часов 20 минут утра. <…> Сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в МВД Иркутской области.

Как уточнили в ГУМВД региона, 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Nissan Leaf. Обе машины отлетели в кювет. За рулем электрокара находился 52-летний мужчина. Его пассажирами были туристы из Калининграда и Московской области, которые направлялись в аэропорт. Водители иномарок доставлены с травмами в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

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