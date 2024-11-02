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«За рулем» перечислил типичные ошибки шиномонтажников при смене шин

Автоэксперт Ревин назвал 10 ошибок шиномонтажников при смене шин

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Неквалифицированные работники шиномонтажа во время смены шин могут повредить пороги автомобиля, установить на колеса неподходящие балансировочные грузики, неправильно смонтировать шины с направленным протектором и допустить ряд других опасных ошибок. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«В плохой мастерской вам могут помять пороги, неправильно установив домкрат; сорвать секретки, пробуя отвернуть их ударным пистолетом; объявить колесные диски кривыми и взять деньги за их якобы правку», — предупредил Ревин.

Также неквалифицированные или недобросовестные шиномонтажники могут перетянуть или недотянуть колесные болты, смонтировать на литые диски набивные балансировочные грузики вместо самоклеящихся, испортив поверхность диска, установить неправильное давление воздуха в шинах. Кроме того, возможна накачка шин горячим воздухом из перегретого компрессора: после его остывания давление в шинах снизится ниже допустимого. Также при шиномонтаже нужно следить, чтобы шины с направленным рисунком протектора были правильно установлены на автомобиль, посоветовал эксперт.

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