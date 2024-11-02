Суперкар из серии фильмов Кристофера Нолана про Бэтмена стал серийным

Кинокомпания Warner Bros одобрила мелкосерийное производство точной копии бэтмобиля Tumbler. Об этом сообщает Telegram-канал «No Limits». Паблик отмечает, что созданием автомобиля займется подразделение кинокомпании Wayne Enterprises, этот бренд был специально создан для производства и продажи ультра-люксовых товаров в США и по всему миру.

Бэтмобиль Tumbler запомнился широкой публике, благодаря участию в кинотрилогии о Бэтмене, снятой американским режиссером Кристофером Ноланом. Многие сторонние тюнинг-ателье в США уже занимаются производством клонов этого автомобиля, теперь же у поклонников киновселенной о «темном рыцаре» в мире вымышленного американского Готэма появится возможность приобрести, что называется, аутентичный автомобиль любимого героя.

Каждая машина будет полностью функциональна, хотя не получит допуск для эксплуатации на дорогах общего пользования. Пока что фирма планирует выпустить всего десять автомобилей по цене $3 млн за штуку. Получить культовое транспортное средство покупатели смогут только через 15 месяцев после предоплаты.

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