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Таганрожец провез полицейских на капоте, врезался в трубу и оставил дом без газа

В Таганроге водитель провез на капоте полицейских и врезался в газовую трубу

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Телеграм-канал «Таганрог. Происшествия»

Вечером 1 ноября в Таганроге водитель Citroën не отреагировал на требование сотрудников полиции покинуть автомобиль и совершил на них наезд, после чего провез полицейских на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Таганрог. Происшествия».

«Водитель прокатил на капоте нескольких полицейских и сотрудников группы быстрого реагирования (ГБР), а когда уходил от погони, не справился с управлением и влетел в газовую трубу в частном секторе на Бабушкина. Люди остались без газа. Есть пострадавшие среди сотрудников. Водителя увезли на скорой», — говорится в сообщении.

По словам представителей полиции и очевидцев, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. На видео видно, что сотрудники правоохранительных органов пытаются остановить правонарушителя, однако злоумышленник не реагирует. Несколько сотрудников пытались преградить дорогу, но мужчина с полицейскими на капоте попытался скрыться. Как уточняется в сообщении паблика, водитель такси подобрал сотрудников полиции и ГБР, и они устроили погоню, во время которой злоумышленник врезался в газовую трубу. Из-за повреждения магистрали в Таганроге без обеспечения газом остался жилой дом.

Ранее на видео попало то, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки.

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