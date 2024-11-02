Китайский автопроизводитель Yuanhang столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

Еще один китайский производитель электромобилей в опасности – у бренда Yuanhang возникли серьезные финансовые проблемы, сообщает carnewschina.com.

По словам сотрудника отдела исследований и разработок Yuanhang, работники начали покидать компанию. Другой сотрудник сообщил, что его отдел был вынужден взять неделю неоплачиваемого отпуска.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что Yuanhang испытывает проблемы с денежными потоками и ищет финансирование у местного правительства и других потенциальных инвесторов.

В Yuanhang отреагировали на эту информацию, заявив, что компания переживает реорганизацию. В настоящее время она находится на переходном этапе и возобновит нормальную работу после завершения всех процессов.

До этого на банкротство документы подали представители автобренда HiPhi.

Одна из последних моделей Yuanhang — спортивный электрический кроссовер H9. Полноприводный кроссовер снабжен электродвигателями пиковой мощностью до 500 кВт (680 л.с.). Максимальный крутящий момент — 800Нм. С места до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 3,5 с. Доступны три варианта аккумуляторных батарей: 98 кВт.ч, 120 кВт.ч и 150 кВт.ч, которые соответствуют запасу хода 650, 840 и 950 километров.

Ранее стало известно о десяти особенностях внедорожника Tank 700 для России.