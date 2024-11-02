Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юная нижегородка угнала такси, когда водитель ушел в магазин

В Нижнем Новгороде пассажирка угнала такси, когда водитель ушел в магазин

close
Shutterstock

В Нижнем Новгороде 21-летняя пассажирка такси угнала автомобиль, когда водитель отлучился в магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Сотрудники ДПС полиции Нижнего Новгорода обнаружили машину на Волжской набережной. Угонщице не удалось далеко уехать, так как в автомобиле закончился бензин», — отмечается в сообщении полиции.

Машину удалось угнать, поскольку водитель оставил ключ в замке зажигания. Освидетельствование показало, что девушка была пьяна. На нее составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и возбуждено уголовное дело по статье об угоне. На время расследования с подозреваемой взята подписка о невыезде.

До этого стало известно, что актер Александр Петров получил 300 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее синоптики пообещали россиянам «нервную зиму». Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами