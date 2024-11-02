Юная нижегородка угнала такси, когда водитель ушел в магазин

В Нижнем Новгороде 21-летняя пассажирка такси угнала автомобиль, когда водитель отлучился в магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Сотрудники ДПС полиции Нижнего Новгорода обнаружили машину на Волжской набережной. Угонщице не удалось далеко уехать, так как в автомобиле закончился бензин», — отмечается в сообщении полиции.

Машину удалось угнать, поскольку водитель оставил ключ в замке зажигания. Освидетельствование показало, что девушка была пьяна. На нее составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и возбуждено уголовное дело по статье об угоне. На время расследования с подозреваемой взята подписка о невыезде.

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