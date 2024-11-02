Выяснилось, как поступить, если гаишник долго не подходит к остановленной машине

Водителю, который самовольно уехал после остановки сотрудником Госавтоинспекции, может грозить арест. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного юриста Льва Воропаева.

«Инспектор вполне может быть занят другими водителями, поэтому после остановки стоит подождать 10-15 минут. Если и после этого он не подходит, то рекомендую самому выйти из машины и уточнить, нужны ли вы сотруднику ГАИ», — сказал Воропаев.

По его словам, можно и уехать, но лучше так не поступать. За такой поступок полагается штраф в 500-800 рублей. Однако действия могут переквалифицировать на другую статью КоАП — 19.3. А это неповиновение законному требованию полицейского.

В этом случае водителю грозит штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

До этого, осенью 2023 года начальник ГАИ России Михаил Черников заявил, что инспекция не собирается пользоваться возможностью штрафовать автомобилистов за летнюю резину в холодный сезон.

Однако юрист Сергей Радько указал, что это заявление не может отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и запрещать кого-то наказывать.

«Это то же самое, что запрещать наказывать за проезд на красный свет или за управление в пьяном виде. Есть нарушение, за него производят наказание. Действие кодекса не может быть отменено начальником ГАИ», — сказал Радько.

Ранее россиянам объяснили, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф.