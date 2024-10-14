Выяснилось, будут ли гаишники штрафовать автомобилистов за летние шины зимой

В течение трех зимних месяцев в России будет запрещено ездить на летних шинах. Об этом сообщает «Лента.ру». При этом осенью 2023 года начальник ГАИ России Михаил Черников заявил, что инспекция не собирается пользоваться возможностью штрафовать автомобилистов за летнюю резину в холодный сезон.

Однако юрист Сергей Радько указал, что это заявление не может отменить действие Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и запрещать кого-то наказывать.

«Это то же самое, что запрещать наказывать за проезд на красный свет или за управление в пьяном виде. Есть нарушение, за него производят наказание. Действие кодекса не может быть отменено начальником ГАИ», — сказал Радько.

Старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции Антон Белан в беседе с lenta.ru заявил, что нарушителям могут выносить предупреждение, а штрафовать в обязательном порядке за шины не по сезону не будут.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

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