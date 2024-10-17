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Россиянам объяснили, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф

Автоюрист Радько: за некоторые предметы на лобовом стекле водителю грозит штраф

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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

В передней части автомобиля водители могут размещать любые предметы, но только при условии, что они не ограничивают обзор за рулем. В противном случае это будет считаться нарушением правил перевозки груза, за что грозит штраф, предупредил автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

Видеорегистраторы, несмотря на обсуждения, пока использовать можно, так как они обзор не ограничивают, отметил эксперт. В целом, по его словам, помимо требований к нормальному обзору для сидящего за рулем в этом отношении больше нет никаких норм и требований.

«Никаких критериев здесь нет. В отличие, например, от скорости, где есть четкие цифры, с какой можно ехать, с какой нельзя, где превышение и так далее», — подчеркнул Радько.

Если обзор признан заблокированным, то по КоАП за это грозит штраф в 500 рублей, а если нарушение будет не устранено впоследствии — для водителя последует новое наказание, сообщил автоэксперт. Что касается обжалований вынесенного предписания, то таких случаев, по словам Радько, почти нет.

Ранее эксперты оценили предложение запретить водителям курить вейпы за рулем.

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