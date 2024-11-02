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В Арабских Эмиратах обнаружился ЗИЛ Горбачева, который продают за $710 тысяч

В Дубае за $710 тысяч на продажу выставили лимузин Горбачева

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Телеграм-канал «Фруза пять сотен»

В ОАЭ в одном из автоцентров продают советский автомобиль лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал No Limits. Хозяин автосалона, в котором выставлена на продажу машина, утверждает, что она служила в Гараже особого назначения (ГОН) и перевозила первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

«Машина имеет пробег всего 8 тыс. км. За нее просят 2,6 млн дирхам, что в пересчете на доллары США получается примерно $710 тыс.», — пишет паблик.

Лимузин ЗИЛ-41047 — последний, третий рестайлинг в серии моделей поколения ЗИЛ-114. Производство лимузина началось в 1985 году, после назначения генеральным секретарем ЦК КПСС РСФСР Михаила Горбачева. В тот период, как видно на фото, появились прямоугольные фары, изменили решетку радиатора, а указатели поворотов поместили на торцы крыльев автомобиля.

ЗИЛ-41047 имеет 16-дюймовые колеса, широкие шины марки «Гранит», конструкция которых позволяла передвижение даже при разгерметизированном баллоне колеса. Этому способствовали жесткие боковины покрышек, а также особый гель, который заливали внутрь. В Советском Союзе лимузины ЗИЛ-41047 считались элитными, поскольку передвигались на них только члены Политбюро.

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