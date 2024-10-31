Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

XCite начнет продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8

Бренд XCite выведет на российский рынок полноприводный кроссовер X-Cross 8

close
XCITE

Автомобильный бренд XCite сообщил о выводе на российский рынок новой модели — семиместного кроссовера X-Cross 8. Производитель, «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), в четверг начал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть, о начале продаж будет объявлено дополнительно.

«Новинка оснащается надежным турбированным двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской», — отмечается в релизе XCite.

Автомобиль оснащается водительским креслом с регулировками в шести направлениях, обогревом и вентиляцией. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие изменения ждут российских водителей в ноябре 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами