XCite начнет продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8

Автомобильный бренд XCite сообщил о выводе на российский рынок новой модели — семиместного кроссовера X-Cross 8. Производитель, «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), в четверг начал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть, о начале продаж будет объявлено дополнительно.

«Новинка оснащается надежным турбированным двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской», — отмечается в релизе XCite.

Автомобиль оснащается водительским креслом с регулировками в шести направлениях, обогревом и вентиляцией. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

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