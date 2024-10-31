Стало известно, сколько стоит обновленный кроссовер Chery

В России представили обновленный кроссовер Chery Tiggo 4. Его будут продавать от 2,05 млн рублей, рассказали в компании.

Кроссовер будет доступен для покупки в комплектациях Active, Prime и Ultra. Все версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым преселективным «роботом». Новинка получила переднюю оптику от модели Tiggo 7 Pro Max. Для этого производителю пришлось изменить бампер, решетку радиатора, капот и крылья машины.

Кроме того, кроссовер оснастили полным «зимним» пакетом, камерой заднего вида, новыми датчиками парковки. Медиасистемой внутри авто можно управлять голосом.

До этого сообщалось, что конкурентами нового Chery Tiggo 4 на российском рынке станут четыре китайских кроссовера.

«Основные конкуренты обновленного Chery Tiggo 4 – это Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 (больше из-за цены), Haval Jolion (базовые комплектации)», — сказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

По его словам, преимущества нового Tiggo 4 – обновленный внешний вид, выполненный в новом дизайн-коде. Слабые стороны – динамика, объем салона и багажника.

Ранее стало известно, что XCite начнет продажи в России семиместного кроссовера X-Cross 8.