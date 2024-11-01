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«КамАЗ» начнет выпускать особые серии грузовиков

Авто Mail: у «КамАЗа» могут появиться спецверсии грузовиков для инвалидов

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Завод «КамАЗ» может представить особые серии грузовых автомобилей, управлять которыми смогут люди с ограниченными возможностями. Об этом проекту Авто Mail рассказал источник в авторетейле коммерческих автомобилей, знакомый с планами компании.

«<...> Машину, в частности, смогут использовать инвалиды II группы, которые работали водителями либо хотят занимать вакантные должности в сфере перевозок», — пишет издание.

По данным компании SotaLogistic, зарплата у водителей большегрузов сейчас достигает 150-200 тысяч рублей в месяц, однако даже высокий уровень оплаты труда не привлекает потенциальных работников. Дефицит кадров в сфере перевозок в 2024 году достиг 25%. При этом у 40% трудоустроенных водителей средний возраст достиг 40-50 лет, и с каждым годом эти цифры растут на 10%.

В феврале этого года директор завода «КамАЗ» Антон Сарайкин сообщил, что в рамках плана поэтапного роста производства, завод планирует наращивать темпы выпуска продукции на главном конвейере. Модели «КАМАЗ-6595», «КАМАЗ-65952» и «КАМАЗ-65951» появятся в производстве в дополнении к уже популярному «КАМАЗ-54901», отметил он.

Ранее стало известно, что в октябре 12 марок подняли цены на автомобили в России.

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