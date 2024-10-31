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В Бурятии неизвестный после попытки похищения ребенка открыл огонь по полиции

В Бурятии мужчина пытался насильно увезти в машине 14-летнюю девочку

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МВД России

В селе Выдрино республики Бурятия 14-летнего подростка пытался посадить в транспортное средство и насильно увезти неизвестный мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району Республики Бурятия поступило сообщение о том, что в селе Выдрино неизвестный пытался насильно посадить в машину 14-летнюю девочку. Мои коллеги из уголовного розыска незамедлительно выехали на место происшествия. Выяснилось, что девочке удалось убежать», — сообщила Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД, сотрудники полиции определили личность преступника и устроили погоню. На требования об остановке злоумышленник не реагировал, а позже открыл огонь и скрылся. Найти мужчину смогли через несколько часов, им оказался ранее судимый местный житель, на руках у которого было незарегистрированное оружие, а именно огнестрельный пистолет ограниченного поражения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения преступника.

Ранее сообщалось, что в автомобиле мигранта, врезавшегося в гараж в Петербурге, нашли игрушки для взрослых.

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