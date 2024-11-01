Выяснилось, почему опасно покупать подержанные шины

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк перечислил «Российской газете» три причины, почему опасно покупать подержанные шины.

«В течение гарантийного периода (как правило, 5 лет с даты производства) шины сохраняют характеристики, заложенные производителем. А если шинам более 10 лет, то вовсе не рекомендуем их использовать», — сказал Стасюк.

Если шина была отремонтирована, она может представлять опасность при дальнейшей эксплуатации. На первый взгляд, незначительный дефект, например, в виде пореза, может оказаться критичным и неустранимым.

Подержанные шины могли неправильно храниться, например, под прямыми солнечными лучами. Из-за этого сокращается их жизненный цикл.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для установки зимних шин на автомобиль не следует дожидаться выпадения снега, лучше сменить резину заранее, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание.

«По словам производителей шин, летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств шин. Поэтому риск ДТП на летних шинах увеличивается еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени», — сообщил Арутин.

Ранее россиянам рассказали о серьезном подорожании автошин.