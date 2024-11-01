Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, почему опасно покупать подержанные шины

Автоэксперт Стасюк перечислил три причины не покупать подержанные шины

close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк перечислил «Российской газете» три причины, почему опасно покупать подержанные шины.

«В течение гарантийного периода (как правило, 5 лет с даты производства) шины сохраняют характеристики, заложенные производителем. А если шинам более 10 лет, то вовсе не рекомендуем их использовать», — сказал Стасюк.

Если шина была отремонтирована, она может представлять опасность при дальнейшей эксплуатации. На первый взгляд, незначительный дефект, например, в виде пореза, может оказаться критичным и неустранимым.

Подержанные шины могли неправильно храниться, например, под прямыми солнечными лучами. Из-за этого сокращается их жизненный цикл.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для установки зимних шин на автомобиль не следует дожидаться выпадения снега, лучше сменить резину заранее, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание.

«По словам производителей шин, летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств шин. Поэтому риск ДТП на летних шинах увеличивается еще до того, как начинаются ночные заморозки, мокрый снег и гололедица, привычные для середины осени», — сообщил Арутин.

Ранее россиянам рассказали о серьезном подорожании автошин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами