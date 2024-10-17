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Россиянам назвали три условия для замены зимних шин

Ikon Tyres: назвали три условия для замены зимних шин

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Для сезонной смены шин необходимо ориентироваться на температуру, местность, в которой эксплуатируется автомобиль, а также требования российских ПДД. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании Ikon Tyres.

«Главным фактором, указывающим на необходимость смены шин, является температура. Зимние покрышки следует устанавливать на авто осенью по мере приближения к низким положительным температурам еще до заморозков и образования льда на дороге», — рассказали в компании.

При замене шин также надо учитывать дорожные условия. Если автомобиль эксплуатируется в горной местности или предстоит путешествие в северные регионы, то стоит запланировать замену чуть раньше. Также стоит помнить про требования ПДД РФ: на транспортном средстве должны быть установлены зимние шины в период с декабря по февраль.

Летние шины при низких температурах будут менее пластичны, а значит сцепление с дорожным покрытием снизится. Кроме того, если на трассе помимо низких температур будут присутствовать снег или наледи — то ни одна летняя шина не сможет обеспечить сцепление в таких условиях, что чревато авариями. Поэтому смену шин лучше делать заблаговременно, пояснили в Ikon Tyres.

Ранее стало известно, чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже.

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