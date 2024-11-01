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У дилеров появилась самая дорогая Lada Vesta с новыми опциями

Российские дилеры начали получать Lada Vesta Sportline с новыми опциями

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АВТОВАЗ

Модернизированная Lada Vesta Sportline с системой курсовой устойчивости и другими новыми опциями появилась у российских дилеров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Vesta Sportline оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

До этого стало известно, что доступная модификация Lada Vesta с автоматической трансмиссией начала поступать к российским дилерам.

Напомним, в гамме семейства Lada Vesta появился новый силовой агрегат — двигатель 1,6 л (106 л.с.), работающий в паре с автоматической трансмиссией.

На «АвтоВАЗе» заявили, что автомобиль обладает хорошей экономичностью: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л на 100 км.

Ранее стало известно, сколько Lada Aura заказало Управление делами президента РФ.

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