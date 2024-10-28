Стало известно, сколько Lada Aura заказало Управление делами президента РФ

Первую партию из 300 серийных автомобилей Lada Aura отправят государственному заказчику. Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте». Осуществляет закупку машин Управделами президента.

«Как известно, ВАЗ приступил к серийному выпуску автомобилей Lada Aura. Сейчас идет сборка первой партии из 300 машин, предназначенных для отправки в Москву в гараж номер 1. Все машины пройдут особо строгий контроль качества сборки перед отправкой заказчику», — говорится в сообщении паблика.

До этого стал известен список оснащения Lada Aura.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель сможет выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

Длина Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью всего 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 с.

Ранее российские чиновники испугались ездить на Lada Aura из-за риска сильно вспотеть.