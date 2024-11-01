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Названы фатальные ошибки при подготовке автомобиля к зиме

Автоэксперт Матвеев перечислил пять фатальных ошибок при подготовке авто к зиме

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Алексей Майшев/РИА Новости

Некоторые автомобилисты совершают ряд серьезных ошибок при подготовке машины к зиме. Это приводит к серьезным рискам на дороге, Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Матвеева.

«Не все проверяют уровень электролита и его чистоту в аккумуляторе. В случае обнаружения в электролите металлических хлопьев, опилок, стружки рекомендуется заменить батарею, так как в скором времени может произойти разрушение пластин. Также необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости», — сказал эксперт.

По словам Матвеева, также необходимо проверить все патрубки системы охлаждения на наличие течей. В подвеске следует заменить изношенные сайлентблоки, втулки и стойки стабилизаторов, так как при минусовой температуре они выйдут из строя гораздо быстрее.

Кроме того, надо осмотреть тормозную систему, поскольку при эксплуатации авто в гололед малейшие дефекты могут привести к потере управления и заносу.

До этого стало известно, что о смене автомобиля следует задуматься, если возникают частые технические проблемы и приходится постоянно обращаться в сервис для ремонта.

Тщательного внимания машина требует после 10 лет эксплуатации. Например, может появиться ржавчина, которая разрушает металл. Если после обработки автомобиля ржавчина продолжает появляться, то лучше его продать. Кроме того, надо задуматься о продаже машины, если в ДТП она получила серьезные повреждения. Не всегда есть смысл восстанавливать автомобиль после тяжелой аварии, так как это будет дорого стоить.

Ранее россиянам назвали признаки неисправного подержанного автомобиля.

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