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Россиянин рассказал, как местные жители спасли его семью от потопа в Испании

Испанцы спасли семью россиян, заблокированных потопом в автомобиле

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Rober Solsona/Global Look Press

Семью из России спасли в Испании в городе Торренте во время ливневого потопа местные жители, когда машина была заблокирована большим потоком воды. Об этом рассказал РИА Новости глава семейства, представившийся Алексеем.

«Нас с ребенком отправили первыми. Лестница была хлипкая. Жена посадила дочь себе на спину и ползла, держась изо всех сил», — цитирует пострадавшего агентство.

По словам мужчины, местные жители помогли им выбраться, жена ползла по лестнице, прилагая последние усилия. Для семьи это испытание стало одним из самых страшных событий в жизни, сообщил он. После спасения людям пришлось еще час добираться до безопасного места, минуя препятствия.

По последним сводкам испанских спасателей, число пострадавших в стране из-за сильных ливней и наводнений выросло до несколько тысяч человек, больше всего людей столкнулись с бедствием в провинции Валенсия. Как сообщили в среду 30 октября агентству в генконсульстве России в Барселоне, у российских дипломатов нет данных о пострадавших россиянах из-за наводнений и ливней в Испании.

Ранее сообщалось, что дагестанец выстрелил в голову родственнику, который не уступил ему дорогу.

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