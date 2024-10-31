В Москве заметили первые минивэны Wey

На столичной парковке заметили автомобили Wey 80. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Речь идет о парковке рядом с одним из дилерских центров. Ожидается, что продажи минивэнов начнутся до конца ноября этого года, и они будут стоить от 8 млн рублей.

Новинка станет первой моделью бренда в этом сегменте на рынке РФ. Минивэн появится в автосалонах бренда в двух версиях — в шестиместной Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. и 52 л.с. Wey 80 будет доступен с полным приводом.

Среди опций авто — сиденья с функцией «нулевой гравитации», «зимний» пакет, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и т.д.

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