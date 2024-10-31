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На американского полицейского наехала гигантская тыква, ранее его атаковали индейки

В США на полицейского наехала гигантская надувная тыква

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Bay Village Police Department

В штате Огайо (США) на полицейского наехала гигантская надувная тыква. Несколькими месяцами ранее тот же офицер остановился на дороге и подвергся атаке диких индюков. Об этом сообщает New York Post.

Надувная тыква укатилась из двора местного жителя, установившего ее в качестве украшения на Хэллоуин. Она заблокировала две полосы движения на дороге, из-за этого на место происшествия вызвали полицейских. Украшение прокатилось по сотруднику и уперлось в лобовое стекло служебной машины. В конечном итоге его удалось доставить обратно во двор.

За несколько месяцев до инцидента с тыквой полицейский Грант Уильямс стал героем вирусного видео с напавшими на него дикими индейками. Две птицы погнались за офицером во время остановки на дороге.

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