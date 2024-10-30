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Названы четыре конкурента нового кроссовера Chery Tiggo 4

«Автостат» назвал четырех конкурентов нового кроссовера Chery Tiggo 4

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Chery

Конкурентами нового Chery Tiggo 4 на российском рынке станут четыре китайских кроссовера, Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Основные конкуренты обновленного Chery Tiggo 4 – это Changan CS35 Plus, Belgee X50, Haval M6 (больше из-за цены), Haval Jolion (базовые комплектации)», — сказал Петров.

По его словам, преимущества нового Tiggo 4 – обновленный внешний вид, выполненный в новом дизайн-коде. Слабые стороны – динамика, объем салона и багажника.

Дизайн передней части Chery выполнен в новом стиле. Решетка радиатора имеет сложную форму – основной многоугольник, который продолжается по бокам до вертикальных вставок в бампере. Рисунок имитирует россыпь звезд, а графика задних фонарей стилизована под тигровый окрас.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой DCT.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулась дорогая модель Honda.

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