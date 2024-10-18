Мужчина станцевал на крыше авто в Мытищах, остановившись в левом ряду

Подмосковная полиция проверяет организовала проверку в отношении двух мужчин, которые заблокировали движение в Мытищах, устроив танец на крыше автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой водитель остановил машину на одной из автодорог г. Мытищи, чем воспрепятствовал нормальному движению потока автотранспорта», — отмечается в сообщении полиции.

Действиям мужчин будет дана правовая оценка, добавили в полиции. На кадрах видно, что автомобиль Peugeot 308 остановился в левом ряду на оживленной городской улице и из него вышли двое мужчин. Один из них начал танцевать, а затем вскочил на крышу машины. Другой снимал его на смартфон.

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