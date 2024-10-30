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Самосвал и автокран опрокинулись и заблокировали КАД под Петербургом

Под Петербургом автокран и самосвал опрокинулись и заблокировали КАД

Под Санкт-Петербургом заблокировано движение по Кольцевой автодороге (КАД) из-за ДТП с самосвалом и автокраном. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области, в районе Стрельны, недалеко от съезда на Волхонское шоссе. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобили опрокинулись набок и заблокировали движение в обе стороны. Для проезда доступно по одной полосе.

Из самосвала песок высыпался на проезжую часть, у машины сильно повреждена кабина. Также грузовики разрушили ограждение, разделяющее встречные потоки. Автокран лежит на проезжей части вверх колесами.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 14:00 мск, в районе аварии образовалась крупная пробка, по 2 км в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ленинградской области пуля попала в движущийся автомобиль Hyundai.

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