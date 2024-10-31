Страховщики не хотят увеличивать сроки ремонта по ОСАГО

Российский союз страховщиков (РСА) одобрил увеличение сроков ремонта по ОСАГО, но при этом заявил, что эта мера не решит имеющиеся сейчас проблемы. Об этом пишут «Известия».

«Только увеличение предельного срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства до 45 рабочих дней не позволит существенно увеличить количество убытков по ОСАГО, которые урегулируются путем проведения восстановительного ремонта», — заявили в РСА.

В Союзе добавили, что сегодня поставки некоторых запчастей достигают нескольких месяцев. Также в РСА отметили, что сейчас страховщики занимаются разработкой изменений в законе об ОСАГО, чтобы предложить комплексное решение имеющихся вопросов.

До этого комитет Государственной думы России по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней.

Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку для ремонта машин.

В документе также говорится, что в текущей ситуации соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания.

Ранее синоптики пообещали водителям «нервную зиму».