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В Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО

Комитет ГД одобрил увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО до 45 дней

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Алексей Майшев/РИА Новости

Комитет Государственной думы России по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение предельного срока восстановительного ремонта транспортного средства по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Об этом сообщает ТАСС.

Документ инициировали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что осуществляющие ремонт автомобилей дилеры, станции техобслуживания и страховые компании в условиях санкций столкнулись с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали их своевременную поставку для ремонта машин.

В документе также говорится, что в текущей ситуации соблюдение срока исполнения страховыми компаниями своих обязательств зачастую становится невозможным, из-за чего они вынуждены расторгать договоры со станциями техобслуживания.

В августе глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать право официальным дилерам отказывать в гарантийном ремонте автомобилей, если в них будут обнаружены неоригинальные запчасти. Он считает, что новые правила будут стимулировать автовладельцев покупать при техобслуживании только запчасти, которые рекомендует завод-изготовитель авто.

Ранее в Совфеде призвали не повышать цены на отечественные автомобили.

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