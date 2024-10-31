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У башкир резко выросло число сверхдорогих автомобилей

В Башкирии выросло число сверхдорогих автомобилей

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Стало известно, что в Башкирии за 2023 год число элитных автомобилей увеличилось на 26%. Об этом сообщает издание «UfacityNews.ru».

«В 2023 году в Башкирии было зарегистрировано 2203 роскошных автомобиля, годом ранее их было на 453 единицы меньше – 1 750», — сообщает портал UfacityNews со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza.

Статистику эксперты FinExpertiza получили благодаря аналитическому отчету по налогу на «роскошные автомобили». Самый большой налог на автомобили в Башкирии в прошлом году заплатили владельцы автомобилей Lamborghini Urus. На машину стоимостью свыше 10 миллионов рублей действует налог на роскошь с повышающим коэффициентом.

Собственник Lamborghini Urus заплатил транспортный налог в размере 293 тысяч рублей, что на 6 тысяч меньше, чем отдал владелец Lamborghini Huracan из Башкирии. В тройку самых дорогих налоговых сборов за на автомобиль в Башкирии также попал собственник Mercedes-Benz AMGG 63, который перечислил в казну 263 тысячи рублей.

Всего за прошлый год башкиры заплатили 41 млн рублей за владение элитными автомобилями, сообщили налоговые органы изданию. Список транспортных средств, которые попадают в категорию роскошных автомобилей, определяет Минпром России.

Ранее сообщили, что россияне потратили на покупку подержанных машин почти 14% от бюджета России.

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