Россияне потратили на покупку подержанных машин почти 14% от бюджета России

С января по сентябрь 2024 года жители России потратили на автомобили с пробегом 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку бывших в употреблении легковых автомобилей японской марки Toyota – 697 млрд рублей. Далее по этому показателю, с заметным отставанием, следует немецкий бренд BMW (432 млрд руб.)», — отмечается в сообщении «Автостата».

На Lada с пробегом россияне за три квартала 2024 года истратили 413 млрд рублей, на Kia — 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz — 369 млрд рублей. На подержанные автомобили Hyundai за указанный период ушло 320 млрд рублей.

Сумма в 5,04 трлн рублей сравнима с 14% расходной части государственного бюджета России, которая составила в 2024 году 36,7 трлн рублей.

Ранее российский шинный гигант «Кордиант» попал под американские санкции.