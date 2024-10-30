Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне потратили на покупку подержанных машин почти 14% от бюджета России

«Автостат»: с начала года россияне потратили на подержанные авто 5 трлн рублей

close
Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

С января по сентябрь 2024 года жители России потратили на автомобили с пробегом 5,04 трлн рублей, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку бывших в употреблении легковых автомобилей японской марки Toyota – 697 млрд рублей. Далее по этому показателю, с заметным отставанием, следует немецкий бренд BMW (432 млрд руб.)», — отмечается в сообщении «Автостата».

На Lada с пробегом россияне за три квартала 2024 года истратили 413 млрд рублей, на Kia — 390 млрд рублей, на Mercedes-Benz — 369 млрд рублей. На подержанные автомобили Hyundai за указанный период ушло 320 млрд рублей.

Сумма в 5,04 трлн рублей сравнима с 14% расходной части государственного бюджета России, которая составила в 2024 году 36,7 трлн рублей.

Ранее российский шинный гигант «Кордиант» попал под американские санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами