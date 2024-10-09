Калининградец угнал два автомобиля и сослался на частичную потерю памяти

В Светлом (Калининградская область) полиция задержала мужчину, который угнал за вечер два автомобиля — Renault и Volkswagen. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

С заявлением об угоне своего автомобиля обратился владелец Volkswagen, который вечером оставил машину во дворе и не обнаружил ее на месте. Полицейские задержали подозреваемого в течение получаса. Ранее судимый 12 раз мужчина не справился с управлением и врезался в забор, пытаясь скрыться от ДПС.

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что изначально злоумышленник, находясь на ул. Заводской, похитил автомобиль Renault, который был обнаружен сотрудниками полиции брошенным на ул. Горького», — отмечается в сообщении полиции.

Из Renault угонщик украл USB-колонку и пауэрбанк, а до этого вскрыл Nissan и украл видеорегистратор. В разговоре с полицейскими задержанный заявил, что не помнит, откуда у него автомобиль и куда он ехал, сославшись на то, что ударился головой и ничего не помнит.

Ранее в Петербурге осудили банду угонщиков, которые разбирали на запчасти Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Duster и Hyundai Solaris.