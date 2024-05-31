В Совфеде призвали не повышать цены на отечественные автомобили

При увеличении объемов производства автомобилей в России необходимо сохранить цену машин для потребителей. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на сенатора, главу экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова. Кроме того, он сказал, что отечественные машины должны быть как иномарки.

«Нужно сохранить цену на автомобили. Это обеспечит спрос в условиях инфляции и даст мультипликативный эффект», — сказал политик.

По мнению сенатора, нужно, чтобы отечественная машина не проигрывала зарубежной в техническом комфорте для водителя и пассажиров. Он подчеркнул, что вкладываться в этот процесс необходимо уже сейчас.

Кроме того сенатор также обратил внимание на то, что у нас нет сегодня собственных легковых автомобилей — наиболее популярных у населения — седанов и джипов (SUV) классов C, D и E. Кутепов предложил бороться за этот объем рынка.

До этого стало известно, что сервис «Отчеты Авто.ру» определил самые популярные подержанные автомобили, которые ввозят в Россию.

Среди европейских автомобилей самыми востребованными моделями стали три BMW — X5, X7 и 5 Series. Самыми популярными автомобилями для ввоза из Кореи и Японии стали Toyota Land Cruiser и Camry, а также Kia Sportage. Из Китая — Lixiang L9 и L7, а также Geely Monjaro.

В основном ввозятся авто возрастом от 1 до 3 лет.

Ранее Минэкономразвития одобрило повышение утильсбора на автомобили.