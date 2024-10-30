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Машина с подложными номерами на скорости сбила женщину и попала на видео

Во Владикавказе автомобиль с фальшивыми номерами сбил женщину и попал на видео

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Телеграм-канал «Сапа 15»

Во Владикавказе автомобиль на большой скорости сбил женщину, переходившую улицу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, за рулем Lada находился 24-летний водитель Максим П. На переходе он сбил 40-летнюю женщину. При этом другие автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора. На кадрах видно, что от удара пострадавшая взлетела в воздух, а затем ударилась об асфальт и проскользила по нему несколько метров. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

В ходе разбирательства выяснилось, что на автомобиле нарушителя установлены подложные номера. Сам водитель, ранее лишенный водительских прав за езду в нетрезвом виде, отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Ранее в Шахтах автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе при ДТП.

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