Россиянин выжил в ДТП с несколькими кувырками машины в воздухе, попавшими на видео

В городе Шахты Ростовской области автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, его водитель выжил. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1» и публикует видеозапись с моментом ДТП.

Авария произошла на Дачной улице накануне вечером. Водитель не справился с управлением, машину занесло и она несколько раз перевернулась в воздухе. Водитель при этом отделался только испугом, он выпал из машины при ДТП, утверждает «Ростов №1».

На кадрах видно, что машина серебристого цвета едет по улице мимо огороженной стоянки дилерского центра Lada с новыми автомобилями. Машину занесло, когда водитель попытался на большой скорости совершить обгон.

В результате она ударилась о забор автостоянки, несколько раз перевернулась в воздухе и осталась лежать на боку на проезжей части. Человек, выпавший из авто в момент удара, встал на ноги.

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