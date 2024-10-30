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Дачник-активист обвинил председателя СНТ в попытке его переехать машиной

В Новосибирске дачник-активист обвинил председателя СНТ в попытке его задавить

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Shutterstock

В Новосибирске дачник-активист, протестующий против установки нового вагончика для правления садового товарищества (СНТ) обвинил председателя в наезде. Об этом сообщает ngs.ru.

Пострадавший Иван Брусенко рассказал изданию, что вызвал в СНТ полицию из-за того, что для установки вагончика рабочие начали выпиливать деревья, и попытался сообщить об этом председателю, который не захотел с ним разговаривать.

«Сказал председателю, мол, полиция хочет с тобой поговорить. Спокойно, без ругани. Встал на пути у него, получается, а тот переключил коробку и просто сбил меня. Протащил на капоте метров 10-15, я упал, а он попытался сбежать», — рассказал Брусенко.

Председатель СНТ Николай Вещеникин заявил изданию, что никого не сбивал, и сообщил, что противостояние с несколькими садоводами ведет не первый год. По его словам, он сам стал жертвой нападения Брусенко. Дачник-активист подал заявление в полицию.

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