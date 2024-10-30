«Машина гуляла»: жители Ярославля рассказали о проблемах на дорогах из-за гололеда

Автомобили, столкнувшиеся из-за гололеда на Толбухинском мосту в Ярославле, не получили сильных повреждений, сами водители тоже не пострадали. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец аварии Роман.

«Пострадавших не было, повреждения на машинах были, но не сказал бы, что сильно критичные, по моим меркам. Гололед был только на мостах, потому что с вечера шел дождь, а при отрицательной температуре в первую очередь промерзают мосты. Тут, скорее, сыграли роль неправильно выбранная скорость движения и интервал, наледь же. Мне лично несложно [было ехать], потому что я, посмотрев примерный прогноз погоды на неделю, заблаговременно переобул машину на шиповку. У меня проблем не возникло», — сказал он.

Другая жительница Ярославля Ирина рассказала «Газете.Ru», что утром ей сложно было ехать на машине из-за гололеда – было слишком скользко.

«Ехала в семь утра, машина гуляла по дороге, не слушалась. Пришлось снизить скорость до минимума, передо мной водители так же тормозили. Реально было скользко», — пояснила она.

30 октября в пресс-службе УМВД по Ярославской области сообщили, что из-за обледенения дорог произошло массовое столкновение автомобилей, в областную Госавтоинспекцию поступило 52 сообщения о столкновениях. По данным ведомства, несколько человек получили ушибы. На местах некоторых происшествий до сих пор работают патрули ДПС.

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