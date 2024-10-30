Выяснилось, почему китайские машины такси быстро ломаются

Используемые в России в качестве такси китайские автомобили за 2-3 млн рублей быстро выходят из строя из-за дешевых компонентов. Об этом сообщает info24.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

«Надо понимать, что на домашнем рынке эти автомобили стоят абсолютно копейки, и у нас они столь дороги исключительно в силу ценообразования: таможня, утилизационный сбор и так далее», — сообщил эксперт.

По словам Шапарина, из-за того, что китайские автомобили дешевые, предъявлять к ним требования, как к машинам Volkswagen, Kia и Hyundai не стоит. Это разные категории машин и производства изначально.

28 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли сообщил, что ресурс китайских машин для работы в такси уступает европейским и корейским автомобилям.

По оценкам собеседников «Ъ FM», доля китайских автомобилей в российских таксопарках достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. километров. По их словам, чаще всего выходит из строя вариаторы.

Ранее россиян предупредили о подорожании такси.