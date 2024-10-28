Российские таксисты невзлюбили китайские автомобили из-за их качества

Ресурс китайских автомобилей для работы в такси уступает европейским и корейским машинам, Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников отрасли.

«По оценкам собеседников «Ъ FM», доля китайских автомобилей в отечественных таксопарках уже достигла 70-80%. Тем временем игроки рынка заявили, что списывать такие машины приходится после 150 тыс. километров пробега, тогда как для европейских и корейских марок нормальным показателем считались 250-300 тыс. километров», — сообщает «Ъ».

По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, в одном из таксопарков у 70% китайских машин быстро вышли из строя вариаторы. У многих машин проблемы и с двигателями.

Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев сообщил, что китайские автопроизводители после продажи машины теряют к ней интерес. Отсутствуют даже каталоги с комплектующими, а три детали с одинаковыми номерами могут оказаться совершенно разными.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, что труднее всего купить в России электронные блоки для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые не относятся к числу регулярно заменяемых.

«Большая часть сложностей связана с электронными блоками на автомобили ушедших брендов — это блоки управления двигателем и коробкой передач. Для того, чтобы их получить у иностранного дилера, нужно предоставить VIN-номер, а он числится за автомобилем в России. Соответственно иностранный поставщик не соглашается», — пояснил Хайцеэр.

Трудно получить в России новые ключи, личинки замков, а также оригинальные запчасти, которые в автомобилях редко ломаются, к примеру, элементы обшивки салона, перечислил эксперт.

Ранее сообщалось, что стало известно о рекордном росте цен на автозапчасти с начала 2024 года.