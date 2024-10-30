В Москву привезли первую партию кроссоверов Changan CS75 Plus нового поколения

Первая партия кроссоверов Changan CS75 Plus нового поколения поступила в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Первые автомобили Changan CS75 Plus нового поколения сфотографированы в одной из промзон Москвы, где представительство их складирует перед отправкой к дилерам. К дилерам первые кроссоверы CS75 Plus поступят в декабре 2024 года», — говорится в сообщении.

Текущая модель оснащается 167-сильным (265 Нм) бензиновым мотором 1.5 и 6-ступенчатым автоматом.

Кроссовер получил адаптационный пакет для российских условий эксплуатации и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Aisin. Для автомобиля предусмотрены два двигателя рабочим объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 188 л.с. и 233 л.с. соответственно.

Changan CS75 — бестселлер китайского рынка, за 8 месяцев 2024 года он разошелся в Китае тиражом 130 тыс. машин. В России эта модель также продается — стоимость прошлого поколения Changan CS75 в нашей стране 2,85 млн рублей.

Ранее были названы четыре конкурента нового кроссовера Chery Tiggo 4.