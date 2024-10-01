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Новый кроссовер Changan CS75 Plus появится в России

В России сертифицирован новый кроссовер Changan CS75 Plus

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Changan

Компания Changan в России оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Changan CS75 Plus. Об этом сообщает «Российская газета».

Получение ОТТС, дающего право начать официальные продажи в России, согласуется с ранее названными сроками вывода новой модели на наш рынок. Согласно документу, кроссовер получит адаптационный пакет для российских условий эксплуатации и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Aisin. Для автомобиля предусмотрены два двигателя рабочим объемом 1,5 л и 2 л и мощностью 188 л.с. и 233 л.с. соответственно.

При этом неизвестно, какое из поколений Changan CS75 Plus появится в России — обновленное второе, либо третье, но точно не четвертое, которое недавно дебютировало в самом Китае, указывает издание.

Ранее стало известно, какие автомобили подорожали в России в сентябре.

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